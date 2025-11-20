Polizei Köln

POL-K: 251120-3-K Wohnungsbrand in Köln-Holweide - Bewohner (68) im Krankenhaus verstorben - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Vollbrand in der Erdgeschosswohnung eines Kölner Ehepaares im Stadtteil Holweide ist ein 68-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen (20. November) in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ehefrau (67) des Verstorbenen sowie 11 weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Wallensteinstraße erlitten Rauchgasvergiftungen. Eine weitere Frau zog sich bei einem Sturz mehrere Prellungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer gegen 5.45 Uhr in der Küche der Wohnung ausgebrochen sein. Die Flammen griffen schnell auf die weiteren Räume über. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung des Brandortes ist noch ausstehend. Die Kripo Köln hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine mutmaßlich vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. (cw/al)

