Polizei Köln

POL-K: 251121-1-K Frontalzusammenstoß zwischen Kleintransporter und Audi in Dellbrück - Zwei schwerverletzte Autofahrer

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (21. November) ist ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Transit auf dem Dellbrücker Mauspfad in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Audi A3 Sportback (Fahrer: 33) zusammengestoßen. Ersthelfer versorgten den aus Lüdenscheid stammenden Mann, während Rettungskräfte den beteiligten Audi-Fahrer aus dessen Wagen befreien mussten. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden anschließend in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer des Medikamenten-Transporters auf dem Dellbrücker Mauspfad in Richtung des Kreisverkehrs Bensberger Marktweg/Neufelder Straße einen Fahrradfahrer überholt. Laut Zeugen soll er dadurch auf die Gegenspur gefahren und mit dem Audi kollidiert sein. Zwei weitere am Straßenrand geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt.

Da der Transit größtenteils mit Medikamenten beladen war, mussten diese für den Weitertransport in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sowie zur Bergung der Fahrzeuge war der Dellbrücker Mauspfad im Bereich der Unfallstelle Hochwinkel gesperrt. (cb/al)

