PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251121-1-K Frontalzusammenstoß zwischen Kleintransporter und Audi in Dellbrück - Zwei schwerverletzte Autofahrer

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (21. November) ist ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Transit auf dem Dellbrücker Mauspfad in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Audi A3 Sportback (Fahrer: 33) zusammengestoßen. Ersthelfer versorgten den aus Lüdenscheid stammenden Mann, während Rettungskräfte den beteiligten Audi-Fahrer aus dessen Wagen befreien mussten. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden anschließend in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer des Medikamenten-Transporters auf dem Dellbrücker Mauspfad in Richtung des Kreisverkehrs Bensberger Marktweg/Neufelder Straße einen Fahrradfahrer überholt. Laut Zeugen soll er dadurch auf die Gegenspur gefahren und mit dem Audi kollidiert sein. Zwei weitere am Straßenrand geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt.

Da der Transit größtenteils mit Medikamenten beladen war, mussten diese für den Weitertransport in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sowie zur Bergung der Fahrzeuge war der Dellbrücker Mauspfad im Bereich der Unfallstelle Hochwinkel gesperrt. (cb/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 16:38

    POL-K: 251120-5-K/RBK Falsche Polizeibeamte - Festnahme in Köln

    Köln (ots) - Pressemeldung der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis: Die Polizei Köln hat am gestrigen Mittwoch (19.11.) einen 40-jährigen Mann festgenommen. Dieser soll zuvor einen Senior in Wermelskirchen um einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erleichtert haben. Am Nachmittag wurde die Polizei zunächst gegen 17:20 Uhr zu einem Einfamilienhaus in Wermelskirchen Mitte gerufen. Ein Zeuge hatte gesehen, wie eine ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 13:45

    POL-K: 251120-4-K Mutmaßlichen Drogendealer in der Altstadt-Süd festgenommen

    Köln (ots) - 34-jähriger Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt Zivilbeamte der Einsatzhundertschaft haben am Mittwochnachmittag (19. November) in der Altstadt-Süd einen 34 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig festgenommen. Die Polizisten hatten den Mann gegen 14.30 Uhr in der Lungengasse dabei beobachtet, wie er mehrfach kleine Drogenportionen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren