POL-K: 251121-3-K Kupferdieb auf Kölner Schrottplatz festgenommen
Köln (ots)
Kupferkabel im Wert von rund 20.000 Euro zum Abtransport bereitgelegt
Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Schrottplatzes an der Geestemünder Straße in Köln-Niehl haben Polizisten am Donnerstagabend (20. November) einen 38-jährigen mutmaßlichen Kupferdieb vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Komplizen Kupferkabel im Wert von rund 20.000 Euro entwendet und zum Abtransport bereitgelegt zu haben. Der bereits wegen Eigentumsdelikten auffällig gewordene 38-Jährige wird einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den zwei flüchtigen Tatverdächtigen dauern an.
Von einem Zeugen alarmierte Polizisten hatten gegen 23 Uhr drei Personen aus Richtung des Geländes flüchten sehen. Nach kurzer Verfolgung stellten sie den 38-Jährigen auf dem Gelände eines benachbarten Betriebs.
In der betroffenen Lagerhalle entdeckten die Beamten ein Loch in einer Wand sowie die offenbar zum Abtransport vorbereiteten Kupferkabel. (as/al)
