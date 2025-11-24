Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mit Sommerreifen in Ganderkesee von winterglatter Fahrbahn abgekommen

Delmenhorst (ots)

Ein Kleinwagen mit montierten Sommerreifen ist am Sonntag, 23. November 2025, gegen 19:30 Uhr, in Ganderkesee von einer Straße abgekommen.

Zur Unfallzeit war ein 31-jähriger Mann aus Ganderkesee mit dem Kleinwagen auf der Grüppenbührener Straße in Richtung Ortskern unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße "Grüner Weg" rutschte er in einer leichten Linkskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn geradeaus und kollidierte mit einem Straßenschild.

Am Kleinwagen und Straßenschild entstanden lediglich geringe Sachschäden. Gegen den 31-Jährigen ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, weil er bei Schneeglätte ohne vorgeschriebene Winterbereifung unterwegs war und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht hat.

