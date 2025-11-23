PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am Samstagabend um 20:40 Uhr fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn in Delmenhorst auf der Friedrich-Ebert-Allee der Fahrer eines BMW auf. Aufgrund mehrfacher ruckhafter Lenkbewegungen wurde der Fahrer des Geländewagens einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde bei diesem ein Atemalkoholwert von 1,85 Promille festgestellt, was neben dem vorzeitigen Ende der Fahrt eine Blutprobe sowie den Entzug des Führerscheins nach sich zog. Gegen den 55-jährigen Delmenhorster wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

