Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (Gemeinde Emstek)

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 22.11.2025, ereignete sich gegen 09:15 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg in Fahrtrichtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand. Der Unfallort befindet sich in der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Ein 50 Jahre alter Pkw-Fahrer eines VW Passat aus der Stadt Osnabrück befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Osnabrück und beabsichtigte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen. Beim Ausscheren zum Überholen übersah er jedoch den auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Pkw, Ford Focus, eines 33 Jahre alten Fahrzeugführers aus dem Landkreis Osnabrück. Der Fahrer des Ford versuchte noch mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, jedoch kam es trotzdem zu Kollisionen mit dem VW und der Mittelschutzplanke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 18.500,- Euro geschätzt.

Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen wesentlichen, durch den Unfall bedingten, Behinderungen des Verkehrs.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

