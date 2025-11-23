Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Friseursalon in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum 22.11.2025 kam es in Harpstedt, Lange Straße, zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich gelangten bislang unbekannte Täter in das Geschäft. Dort wurden diverse Behältnisse durchsucht und schließlich Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell