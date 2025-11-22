Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrer auf der BAB 28 +++ Führerschein beschlagnahmt (Stadt Delmenhorst)

Am Samstag, 22.11.2025, gegen 01:00 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Kleintransporter mit Berliner Kennzeichen in auffälliger Fahrweise im Bereich des Autobahndreiecks Delmenhorst festgestellt. Das Fahrzeug wurde daraufhin gestoppt und kontrolliert. Bei dem 28-jährigen Fahrer konnte neben körperlicher Unsicherheit deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,31 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

