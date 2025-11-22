PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Autobahndreieck Delmenhorst +++ vier beteiligte PKW +++ zwei Leichtverletzte

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21.11.2025, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich im Autobahndreieck Delmenhorst ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW. Die Fahrzeuge befuhren die Überleitung von B75 auf die BAB 28 in Richtung Oldenburg. Aufgrund dichten Verkehrs mussten die ersten beiden Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit verringern. Die direkt nachfolgende 25-jährige Fahrerin eines Mercedes erkannte die Situation zu spät, prallte auf den vor ihr fahrenden PKW Peugeot einer 39-jährigen und schob diesen auf den vorausfahrenden PKW Ford eines 61-jährigen auf. Die 39-jährige wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss fuhr eine 48-jährige aus Oldenburg mit ihrem PKW VW auf den Mercedes auf, woraufhin dessen Fahrerin ebenfalls leicht verletzt wurde.

Gegen die unfallverursachenden Fahrzeugführerinnen wurden jeweils Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Alle Meldungen
