Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Reifen zerstochen in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 20.11.2025 zwischen 18:45 und 23:00 Uhr wurden mehrere Pkw, die auf dem Parkplatz des Kreishauses an der Delmenhorster Straße in Wildeshausen abgestellt waren, beschädigt. An vier Fahrzeugen verschiedener Automarken wurden dabei mehrere Reifen durch bislang unbekannte Täter zerstochen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell