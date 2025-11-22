PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfallflucht in Dötlingen-Neerstedt /Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 21.11.2025 zwischen 07:30 und 09:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Dötlingen-Neerstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw Mercedes im hinteren rechten Bereich beschädigt wurde. Es entstand ca. 3000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

