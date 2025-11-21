Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Groß Ippener

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener ist am Donnerstag, 20. November 2025, gegen 16:15 Uhr, hoher Sachschaden entstanden.

Ein 44-jähriger Delmenhorster bog zur Unfallzeit mit einem Tesla aus der Straße "Am Gewerbegebiet" auf die Dorfstraße in Richtung Delmenhorst ein. Dabei kollidierte er mit dem BMW eines 28-Jährigen aus Ganderkesee, der in Richtung Groß Ippener unterwegs war und zum Vorbeifahren an einem stehenden Lkw auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gewechselt war.

Der Tesla musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Die beiden Männer blieben unverletzt.

