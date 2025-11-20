Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: In Sage von glatter Straße abgekommen
Delmenhorst (ots)
Viel Glück hatte eine 26-jährige Autofahrerin am Donnerstag, 20. November 2025, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten-Sage.
Die Frau aus Cloppenburg war gegen 07:05 Uhr mit einem Kleinwagen auf der Sager Straße in Richtung Wardenburg unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang von Sage geriet sie in einer Linkskurve auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Ihr Kleinwagen durchbrach einen Weidezaun und überschlug sich zweimal.
Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die 26-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell