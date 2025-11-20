Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 19. November 2025, gegen 15:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham entstanden.

Zur Unfallzeit war ein 22-jähriger Mann aus Bremerhaven mit einem Kleintransporter auf der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Mittelweg unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße übersah er den BMW eines 23-Jährigen aus Nordenham, der aus Richtung Mittelweg kam und den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte.

Nach dem Zusammenstoß war der BMW nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell