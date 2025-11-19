Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Durch einen Unfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 18. November 2025, gegen 15:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, weil sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hat.

Eine 68-jährige Delmenhorsterin war zur Unfallzeit mit einem roten SUV in nördlicher Richtung auf der Stedinger Straße unterwegs und musste an der Ampelkreuzung in Höhe der Schönemoorer Straße halten. Neben ihr kam ein silberner Kombi auf dem Streifen für Linksabbieger zum Stehen. Als beide anfuhren, kollidierte der Kombi seitlich mit dem SUV, wodurch Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden.

Trotz des doch erheblichen Zusammenstoßes setzte der Fahrer des Kombis seine Fahrt fort und entfernte sich auf der Schönemoorer Straße vom Unfallort. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell