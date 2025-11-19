PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 18. November 2025, in Wohnungen in Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung in der Kirchenstraße und entwendeten Bargeld. In einem Mehrparteienhaus in der nahen Fünfhauser Straße schlugen die Einbrecher im vermutlich selben Zeitraum ein weiteres Mal zu. Hier konnte das Diebesgut noch nicht benannt werden.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Kirchenstraße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

