POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden durch Unfall auf der Autobahn 29 in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch eine auf der Autobahn 29 in Hatten liegende Reifendecke sind am Mittwoch, 19. November 2025, gegen 06:50 Uhr, hohe Schäden entstanden.

Ein bislang unbekannter Kraftfahrer war zur Unfallzeit mit einem Last- oder Sattelzug auf der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug löste sich die Lauffläche von einem seiner Reifen, die auf dem rechten Fahrstreifen liegen blieb und von fünf folgenden Fahrzeugen überfahren wurde. Vier von ihnen waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

Der Kraftfahrer soll nach dem Verlust des massiven Reifenteils auf dem Seitenstreifen gehalten und den Schaden in Augenschein genommen haben. Anschließend habe er die Fahrt aber in Richtung Ahlhorn fortgesetzt. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, unter 04435/9316-0 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

