Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgänger bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch, 19. November 2025, 18:50 Uhr, ein Fußgänger leicht verletzt worden.
Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Wildeshauser mit einem VW die Pestruper Straße aus Richtung Stadtmitte kommend. Beim Rechtsabbiegen in die Humboldtstraße übersah er einen 53-Jährigen aus Wildeshausen, der den Einmündungsbereich zu Fuß überquerte.
Durch den leichten Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen an einem Bein, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden.
