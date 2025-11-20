Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgänger bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch, 19. November 2025, 18:50 Uhr, ein Fußgänger leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Wildeshauser mit einem VW die Pestruper Straße aus Richtung Stadtmitte kommend. Beim Rechtsabbiegen in die Humboldtstraße übersah er einen 53-Jährigen aus Wildeshausen, der den Einmündungsbereich zu Fuß überquerte.

Durch den leichten Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen an einem Bein, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden.

