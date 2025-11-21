Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hude leicht verletzt +++ Richtungsfahrbahn Bremen gesperrt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hude sind am Donnerstag, 20. November 2025, 12:10 Uhr, eine Frau und ein Kleinkind leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden. Die Autobahn in Richtung Bremen war für ungefähr eine Stunde gesperrt.

Zur Unfallzeit war ein 40-jähriger Mann aus Moormerland mit einem Kleinbus auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 28 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude reagierte er zu spät auf das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 64-Jährigen aus Emden und fuhr auf das Heck seines Mercedes auf. Der 64-Jährige geriet anschließend mit dem Mercedes ins Schleudern, kollidierte mit den mittleren Schutzplanken und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein folgender 29-Jähriger aus Oldenburg stieß mit dem schleudernden Mercedes zusammen und kam mit seinem Renault ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der 40-Jährige kam nach dem Auffahren auf den Mercedes mit dem Kleinbus nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte hier mit den Schutzplanken und blieb auf dem Seitenstreifen stehen.

Im Kleinbus erlitten eine 37-Mitfahrerin und ein einjähriges Mädchen leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 36.000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Bremen war nach dem Unfall gesperrt. Um 13:00 Uhr konnte zunächst der rechte Fahrstreifen freigegeben werden, um 14:00 Uhr folge die komplette Aufhebung der Sperrung.

