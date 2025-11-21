Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstag, 20. November 2025, gegen 20:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht, durch den hohe Sachschäden entstanden.

Der 61-jährige Delmenhorster war mit einem VW auf der Nutzhorner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und kam kurz hinter der Dwostraße aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Straße ab. Hier kollidierte er mit drei auf dem Parkstreifen stehenden Fahrzeugen. Anschließend setzte er die Fahrt fort, kam mit dem schwer beschädigten VW aber nach wenigen Metern zum Stillstand. Auch zwei der geparkten Kleinwagen waren durch die Schäden nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Der 61-Jährige roch nach Alkohol, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Dem Delmenhorster musste eine Blutprobe entnommen werden, seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell