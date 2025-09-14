PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen (ots)

Das richtige Bauchgefühl hatten am Sonntagmorgen gegen 02 Uhr Polizeibeamte der Wache Innenstadt, als sie im Bereich des "Bettermann Parkplatzes" (Märkischer Ring / Rathausstraße) einen Autofahrer kontrollierten.

Der Aufforderung, seinen Führerschein vorzulegen, konnte der 26jährige Mann aus Kamen nicht Folge leisten. Er räumte unumwunden ein, dass er keinen Führerschein mehr habe, da ihm dieser im letzten Jahr entzogen worden war. Eine entsprechende Überprüfung des Datenbestandes bestätigte die Angaben des Mannes.

Während des Gespräches fiel den Beamten auf, dass der Mann beim Sprechen intensiv nach Parfüm roch.

Auf Nachfrage teilte er mit, dass er sich ein entsprechendes Duftwasser in den Mund gesprüht habe, um den Geruch von Alkohol zu überdecken, den er getrunken habe.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille, welcher eine entsprechende Anzeige nach sich zog. Ebenso wurde das Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

