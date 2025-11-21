Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 20. November 2025, 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.

Ein 80-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr zur Unfallzeit den Heidkruger Weg mit einem Mercedes in Richtung Großer Tannenweg. In Höhe vom Kreuzweg schätzte er den seitlichen Abstand zu einem auf der Fahrbahn stehenden Teleskoplader falsch ein. Nach der Kollision mit der Arbeitsmaschine musste der Mercedes abgeschleppt werden.

Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Der 80-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt, verzichtete aber auf einen Transport in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell