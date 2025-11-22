Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hude

Delmenhorst (ots)

Am 21.11.2025 gegen 19:00 Uhr kam es auf der Bremer Straße in der Gemeinde Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 91jähriger Mann aus Bremen war mit seinem Pkw Citroen auf der Linteler Straße in Hude in Richtung Altmoorhausen unterwegs. An der Kreuzung mit der Bremer Straße missachtete der 91jährige die Vorfahrt und fuhr ungebremst auf die Bremer Straße, wo er mit dem Pkw Porsche eines 27jährigen Mannes aus Hude kollidierte. Der 91jährige und ein 28jähriger Mitfahrer aus Ganderkesee wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beiden Personen wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ca. 15000 Euro Sachschaden.

