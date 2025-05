Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen

Lkr. Rottweil) - Asche in Mülltonne löst Brand aus (25.05.2025)

Schramberg-Sulgen (ots)

Beim Entsorgen von Asche ist am Sonntagnachmittag im Unotweg ein Brand ausgebrochen, der erheblichen Sachschaden verursacht hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen entsorgte ein 64-Jähriger Asche in einer Restmülltonne, die sich in einer Garage befand. In der Folge entzündete sich der Inhalt der Tonne, wodurch sich das Feuer auf die Garage ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Drei Personen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen untersucht, blieben jedoch unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Ein Zusammenhang mit der jüngsten Brandserie in Schramberg kann ausgeschlossen werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Asche stets vollständig erkaltet sein muss, bevor sie entsorgt wird. Auch optisch abgekühlte Reste können im Inneren noch Glutnester enthalten und beim Kontakt mit brennbarem Material - wie beispielsweise Kunststoff oder Papier in Mülltonnen - gefährliche Brände auslösen.

