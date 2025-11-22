Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchte Einbrüche in Geschäfte in Wardenburg

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 21.11.2025 gewaltsam in zwei Geschäfte an der Oldenburger Straße in Wardenburg einzudringen. In einem Fall versuchten die Täter die Türen zu einem Hörgeräte-Studio aufzuhebeln, in einem anderen Fall wurde die Tür eines Frisörsalons angegangen. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden an den Türen, ein Eindringen in die Geschäfte gelang den Tätern jedoch nicht. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

