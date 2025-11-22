Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfallflucht in Wildeshausen

Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 21.11.2025 zwischen 13:45 und 17:35 Uhr kam es in der Parkpalette auf dem Gildeplatz in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw Audi im hinteren linken Bereich beschädigt wurde. Es entstand ca. 1000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell