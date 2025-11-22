PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Pferdetransporter und Sattelzug +++ Fahrstreifen längerfristig gesperrt +++ ein Leichtverletzter (Gem. Emstek)

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 22.11.2025, gegen 03:45 Uhr, ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide ein Verkehrsunfall im zweispurigen Bereich mit zwei beteiligten Fahrzeugen aus den Niederlanden. Der 27-jährige Fahrer eines Pferdekleintransporters befand sich auf dem rechten Fahrstreifen und beabsichtigte den vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen, fuhr jedoch in das Heck des Aufliegers und verunfallte. Der Transporter kam auf der Fahrbahn zum Stehen, war nicht mehr fahrbereit und blockierte daraufhin beide Fahrstreifen, so dass der Verkehr über den Pannenstreifen geleitet werden musste. Das unverletzte Pferd wurde vor Ort umgeladen und der Transporter abgeschleppt. Der Transporterfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Wildeshausen übernahm die Absperrmaßnahmen für die Bergung und Fahrbahnreinigung und gab die Fahrstreifen gegen 08 Uhr wieder frei.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

  • 22.11.2025 – 11:19

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfallflucht in Wildeshausen / Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am 21.11.2025 zwischen 13:45 und 17:35 Uhr kam es in der Parkpalette auf dem Gildeplatz in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw Audi im hinteren linken Bereich beschädigt wurde. Es entstand ca. 1000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 11:17

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Reifen zerstochen in Wildeshausen

    Delmenhorst (ots) - Am 20.11.2025 zwischen 18:45 und 23:00 Uhr wurden mehrere Pkw, die auf dem Parkplatz des Kreishauses an der Delmenhorster Straße in Wildeshausen abgestellt waren, beschädigt. An vier Fahrzeugen verschiedener Automarken wurden dabei mehrere Reifen durch bislang unbekannte Täter zerstochen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen ...

    mehr
