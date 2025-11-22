Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Pferdetransporter und Sattelzug +++ Fahrstreifen längerfristig gesperrt +++ ein Leichtverletzter (Gem. Emstek)

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 22.11.2025, gegen 03:45 Uhr, ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide ein Verkehrsunfall im zweispurigen Bereich mit zwei beteiligten Fahrzeugen aus den Niederlanden. Der 27-jährige Fahrer eines Pferdekleintransporters befand sich auf dem rechten Fahrstreifen und beabsichtigte den vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen, fuhr jedoch in das Heck des Aufliegers und verunfallte. Der Transporter kam auf der Fahrbahn zum Stehen, war nicht mehr fahrbereit und blockierte daraufhin beide Fahrstreifen, so dass der Verkehr über den Pannenstreifen geleitet werden musste. Das unverletzte Pferd wurde vor Ort umgeladen und der Transporter abgeschleppt. Der Transporterfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Wildeshausen übernahm die Absperrmaßnahmen für die Bergung und Fahrbahnreinigung und gab die Fahrstreifen gegen 08 Uhr wieder frei.

