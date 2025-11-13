Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl gegen ein weiteres mutmaßliches Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung HAMAS erlassen und in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat gestern (12. November 2025) beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl gegen

den im Libanon geborenen Borhan El-K.

erwirkt. Der Beschuldigte war vorgestern (11. November 2025) vorläufig festgenommen worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 72 vom 12. November 2025). Er wurde gestern dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.

