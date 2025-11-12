Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 47. KW
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 17.11.2025, bis Sonntag, 23.11.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 17.11.2025
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Saarbrücken und Landesgrenze Frankreich - B 51 zwischen Dillingen und Ensdorf
Dienstag, 18.11.2025
- Riegelsberg - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel
Mittwoch, 19.11.2025
- L 101 Peppenkum - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Donnerstag, 20.11.2025
- Großrosseln - BAB 8 zwischen AS Schwarzenholz und AD Saarlouis - L 108 zwischen St.Ingbert und Ensheim
Freitag, 21.11.2025
- Warndt - B 51 zwischen Dillingen und Ensdorf - BAB 1 zwischen AS Hasborn und AK Saarbrücken
Samstag, 22.11.2025
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Sonntag, 23.11.2025
- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Landespolizeidirektion Saarland
Sebastian Schmidt
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628018
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell