Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 47. KW

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 17.11.2025, bis Sonntag, 23.11.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 17.11.2025

- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Saarbrücken und Landesgrenze Frankreich - B 51 zwischen Dillingen und Ensdorf

Dienstag, 18.11.2025

- Riegelsberg - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel

Mittwoch, 19.11.2025

- L 101 Peppenkum - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Donnerstag, 20.11.2025

- Großrosseln - BAB 8 zwischen AS Schwarzenholz und AD Saarlouis - L 108 zwischen St.Ingbert und Ensheim

Freitag, 21.11.2025

- Warndt - B 51 zwischen Dillingen und Ensdorf - BAB 1 zwischen AS Hasborn und AK Saarbrücken

Samstag, 22.11.2025

- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Sonntag, 23.11.2025

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

