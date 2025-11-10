Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Explosion in Altenkessel

Polizeiliche Ermittlungen zur Ursache dauern weiter an

Saarbrücken/Altenkessel. (ots)

Am heutigen Montag (10. November 2025) meldeten Anwohner gegen 11:10 Uhr in der Richardstraße in Altenkessel einen lauten Knall. Zudem seien Kanaldeckel hochgeflogen. Die umliegenden Anwesen wurden umgehend geräumt. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Durch Feuerwehr, Stadtwerke und Polizei wurden die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Nach mehreren Notrufen über einen lauten Knall in der Richardstraße in Altenkessel suchten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf. Vor Ort räumten die Einsatzkräfte umgehend die umliegenden Wohnanwesen und sperrten den Bereich großräumig ab. Für die Bewohner wurden Busse im Bereich des Coucy-Platzes zur Verfügung gestellt. Zudem konnten sich die Anwohner in die angrenzende Jahn-Turnhalle sowie in Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) begeben.

Die Feuerwehr führte in dem definierten Gefahrenbereich Messungen durch. Nachdem diese allesamt ohne Auffälligkeiten verliefen, konnten die Bewohner gegen 13:40 Uhr in ihre Häuser zurückkehren.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. In mehreren Wohnanwesen wurden Siphons aus den Wänden gerissen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern derzeit weiterhin an.

