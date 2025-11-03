Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 46. KW
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 10.11.2025, bis Sonntag, 16.11.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 10.11.2025
- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - L 126 zwischen Neuweiler und Rentrisch - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn
Dienstag, 11.11.2025
- L 119 zwischen Kirkel und Rohrbach - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und AK Neunkirchen
Mittwoch, 12.11.2025
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Donnerstag, 13.11.2025
- St.Wendel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel
Freitag, 14.11.2025
- A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - L 108 zwischen St.Ingbert und Fechingen - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken
Samstag, 15.11.2025
- BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Sonntag, 16.11.2025
- A 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
