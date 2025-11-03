PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 46. KW

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 46. KW
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 10.11.2025, bis Sonntag, 16.11.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 10.11.2025

   - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
   - L 126 zwischen Neuweiler und Rentrisch
   - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn

Dienstag, 11.11.2025

   - L 119 zwischen Kirkel und Rohrbach
   - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach
   - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und AK Neunkirchen

Mittwoch, 12.11.2025

   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen
   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Donnerstag, 13.11.2025

   - St.Wendel
   - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen
   - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel

Freitag, 14.11.2025

   - A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - L 108 zwischen St.Ingbert und Fechingen
   - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Samstag, 15.11.2025

   - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Sonntag, 16.11.2025

   - A 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren