Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Verdacht der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Altenkessel

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Saarbrücken/Altenkessel (ots)

Am gestrigen Montagvormittag (10. November 2025) ereignete sich in der Richardstraße in Altenkessel eine Detonation (s. PM vom 10.11.20225). Die Polizei ermittelt nun wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion gegen Unbekannt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach Abschluss der Messungen und Freigabe des Gefahrenbereichs durch die Feuerwehr nahm bereits am gestrigen Tag der Fachdienst für Branddelikte der Landespolizeidirektion die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand leitete eine bislang unbekannte Person Benzin oder benzolhaltige Substanzen in die dortige Kanalisation ein. Wie es anschließend zu der Entzündung der Substanz kam, ist aktuell noch Bestandteil der Ermittlungen.

Durch die Umsetzung wurden soweit bislang bekannt, zwei Kanaldeckel in der Richardstraße aus der Verankerung geschleudert sowie in einem Gebäude ein Siphon beschädigt. Über die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Zeugen, die Angaben zum vorliegenden Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681 / 962-2133 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen bzw. die Onlinewache zu nutzen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell