Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Bereits am 21.11.2025 gegen 11:15 Uhr ereignete sich auf der Garreler Straße in der Gemeinde Großenkneten ein Verkehrsunfall, bei dem ca. 25000 Euro Sachschaden entstand und zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 36-jährige Pkw-Führerin aus dem Landkreis Vechta war mit einem Pkw Hyundai auf der Garreler Straße in Richtung Beverbruch unterwegs. Zu spät bemerkte die 36-Jährige einen vor ihr befindlichen Pkw Mazda, der von einem 20-jährigen Mann aus dem Landkreis Cloppenburg gefahren wurde. Der 20-Jährige wollte nach links abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr warten. Die nachfolgende 36-Jährige wich nach links aus, kollidierte zunächst mit einem entgegenkommenden Sattelzug und danach mit dem Pkw Mazda des 20-Jährigen. Der 20-jährige Mazda-Fahrer und die 36-jährige Hyundai-Fahrerin wurden leicht verletzt, an den beteiligten Kfz entstand Sachschaden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 63-jährige, aus dem Landkreis Osnabrück stammende Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt.

