Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis (Gemeinde Emstek)

Delmenhorst (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 23.11.2025 kontrollierte gegen 01:20 Uhr eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Cloppenburg einen Kia Picanto aus den Niederlanden auf dem Parkplatz Garterfeld in Fahrtrichtung Osnabrück. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Bei der Überprüfung des 29 Jahren alten Fahrzeugführers stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeutete. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Durch einen Arzt wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Überprüfung der Fahrerlaubnis ergab, dass die niederländische Fahrerlaubnis des Mannes gelöscht worden war. Damit war er zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dem 29 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

