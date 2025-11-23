PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Angriff auf Radfahrer in Brake - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden des 23.11.25, gegen 04:20 Uhr, kam es in Brake, an der Heukaje, zu einem Angriff auf einen Radfahrer.

Das 31-jährige alkoholisierte Opfer aus Brake gab gegenüber der Polizei an, dass während der Fahrt eine Gruppe aus drei bis vier Jugendlichen gegen sein Hinterrad getreten habe. Daraufhin sei der Mann gestürzt und habe sich Verletzungen am rechten Bein zugezogen. Zur weiteren Behandlung und Durchführung einer Blutentnahme wurde der leicht verletzte Mann durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Gegen die unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gegen den 31-Jährigen ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter 04401/9350, zu melden.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

