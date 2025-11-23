Polizei Köln

POL-K: 251123-1-K/BAB 26-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 schwer verletzt - Ersthelfer reagieren sofort - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 Höhe Köln-Dellbrück ist am frühen Sonntagmorgen (23. November) ein Fahrer (26) eines Ford KA schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann aus Solingen in ein Krankenhaus, wo er aktuell notoperiert wird. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz und sichert Spuren.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 26-Jährige gegen 6.10 Uhr mit seinem Ford in Richtung Oberhausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Mittelleitplanke touchiert haben soll. Durch den Aufprall geriet das Auto ins Schleudern und kollidierte mit einem VW T-Roc (Fahrer: 54) und anschließend mit dem LKW eines 49-Jährigen. Der Ford kam schließlich in der Ausfahrt Dellbrück zum Stehen. Ersthelfer befreiten den eingeklemmten 26-Jährigen aus seinem stark beschädigten Wagen und löschten einen entstehenden Brand im Motorraum.

Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Richtungsfahrbahn Oberhausen ist aktuell gesperrt.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (sw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell