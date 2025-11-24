Polizei Köln

POL-K: 251124-1-K Pkw-Insasse massiv attackiert - Mordkommission - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitag (21. November) gegen 23 Uhr soll ein als "1,75 - 1,80 Meter großer Südländer" beschriebener Mann einen in seinem Mercedes an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Holweide sitzenden 21-Jährigen überfallen und ihm zahlreiche Stichverletzungen zugefügt haben. Rettungskräfte fuhren den Geschädigten zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen. Vor Ort eingesetzte Polizeikräfte stellten die A-Klasse des Geschädigten zur Spurensicherung sicher.

Nachdem der Angreifer zusammen mit einem Begleiter in einem schwarzen, größeren Fahrzeug geflüchtet sei, habe der unverletzt gebliebene Beifahrer (23) des Verletzten die Feuerwehr alarmiert. Um Zeugenhinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

