POL-K: 251124-3-K Überfall auf Tankstelle in Köln-Meschenich - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Köln-Meschenich am Freitagabend (21. November) fahndet die Polizei Köln nach zwei rund 1,75 Meter großen und etwa 18 Jahre alten Männern.

Nach ersten Zeugenaussagen sollen die beiden mutmaßlichen Räuber gegen 21 Uhr die Tankstelle auf der Brühler Landstraße betreten haben. Während einer der Gesuchten von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld forderte, richtete sein Komplize eine Schusswaffe auf die 55-jährige Kölnerin. Mit der erlangten Beute seien die Täter anschließend über die Brühler Landstraße in Richtung Brühl geflüchtet.

Zur Tatzeit sollen die Männer schwarze Kleidung sowie Sturmhauben getragen haben.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/sb)

