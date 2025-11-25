Polizei Köln

POL-K: 251124-3-K Überfall durch falschen Paketboten in Köln-Buchheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine 19 Jahre alte Kölnerin am Montagabend (24. November) in der Ackerstraße im Stadtteil Buchheim sucht die Polizei nach einem mutmaßlich falschen Paketboten und seinem Komplizen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die junge Frau gegen 18.30 Uhr dem "Paketboten" die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses geöffnet. Als sie anschließend die Wohnungstür öffnete, um das Paket anzunehmen, soll der Unbekannte sie in die Wohnung gedrängt und zu Boden gestoßen haben. Anschließend soll ein zweiter Mann die Wohnung betreten haben. Dieser habe eine Schusswaffe gut sichtbar im Hosenbund getragen.

Die beiden Männer sollen die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und unter anderem Bargeld sowie einen Laptop erbeutet haben.

Zur Tatzeit habe der als kräftig beschriebene "Paketbote" ein gelb-rotes Oberteil und eine Kappe getragen. Sein Komplize soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine schmale Statur gehabt haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell