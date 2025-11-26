Polizei Köln

POL-K: 251126-1-K Ermittlungen nach Brand in Köln-Weiß - Bewohner in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Hausbrand am Dienstagabend (25. November) in Köln-Weiß wurde ein Mann (68) schwer verletzt. Nach ersten Angaben habe ein Kaminfeuer die Wohnung in der Straße "Auf dem Klemberg" in Brand gesetzt. Anschließend breiteten sich die Flammen auf das gesamte Haus sowie das Nachbargebäude aus. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Beide Wohnhäuser sind vorerst nicht mehr bewohnbar.

Nach ersten Erkenntnissen soll in dem Haus gelagerte Pyrotechnik die Löscharbeiten erschwert haben. Ermittler des Kriminalkommissariats 15 ermitteln nun die genaue Brandursache. (ph/sb)

