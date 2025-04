Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Experten nehmen junge Schülerinnen und Schüler mit auf eine Fahrt zum Thema "Gefahren im Straßenverkehr"

Pfungstadt (ots)

Am Mittwoch (2.4.) erlebten junge Autofahrerinnen und Autofahrer das Verkehrspräventionsprogramm "Crash-Kurs" in einer besonderen Art. Knapp 200 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Ebert-Schule aus Pfungstadt und der Albrecht-Dürer-Schule aus Weiterstadt waren bei der Veranstaltung anwesend.

Ziel von "Crash-Kurs" ist es, die Zahl von schweren Verkehrsunfällen, an denen junge Fahrerinnen und Fahrer beteiligt sind, nachhaltig zu verringern. Das Programm richtet sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene der Oberstufe. In der Live-Veranstaltung führt eine Präsentation aus Bildern und Videos zur Verkehrsprävention und persönlichen Schicksalen von Unfallbeteiligten oder Hinterbliebenen den Schülerinnen und Schülern die Gefahren des Straßenverkehrs und die gravierenden Auswirkungen eines schweren Unfalls vor Augen.

Um hierfür eine Atmosphäre schaffen zu können wurde der erste Teil der Veranstaltung im Saalbaukino in Pfungstadt durchgeführt. Die Moderation übernahmen Ralph Drexelius und Eric Meier vom Polizeipräsidium Südhessen. Hier erzählten die Beteiligten der "Rettungskette", Benjamin Göttmann (Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst), Dr.med. Jens Büttner (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst), Tobias Rönnpagel (Rettungsdienst), Britta Lifka (Polizei), Volkmar Raabe (Notfallseelsorge), Eric Huxhorn (Bestattungsunternehmen Falk und Hörr) und Sandra Horstmeier-Gruber (Intensivpflege Elisabethenstift) authentisch und eindrucksvoll ihre persönlichen Erfahrungen mit schweren Unfällen. Zwischen den Redebeiträgen zeigte die Moderation echte Unfallfotos und Unfallvideos sowie Filmberichte von Hinterbliebenen.

Für den zweiten Teil der Veranstaltung begaben sich die Schülerinnen und Schüler in die Räumlichkeiten der Friedrich-Ebert-Schule. Dort hatten sie die Möglichkeit im Rahmen von Workshops mit den Vertretern der Rettungskette in den persönlichen Austausch zu gehen. Für die Workshops wurde die Rettungskette ergänzt durch Gabriella Cseh und Lena Beckenhaub (Intensivpflege Elisabethenstift), Sascha Holz und Christine Lode (Caritasverband Darmstadt), Christoph Schäfer (ASB Südhessen), Sabrina Keller-Helfrich (Psychologin TÜV Hessen) sowie Luise Böttcher und Jörg Schwaab (Falk und Hörr Bestattungen).

Alle Beteiligten der Veranstaltung sind sich in einer Sache einig: Wenn durch den "Crash-Kurs" ein Unfall vermieden werden kann, dann hat sich der Aufwand gelohnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell