POL-HB: Nr.: 0793 --Polizei schnappt Einbrecher in Schwachhausen und Gröpelingen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen/Gröpelingen, OT Neu-Schwachhausen/Ohlenhof, Crüsemannallee/Lupinenstraße Zeit: 28.11.25, 01:10 Uhr, 03:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Freitag zwei mutmaßliche Einbrecher in den Stadtteilen Gröpelingen und Schwachhausen.

Eine Anwohnerin nahm gegen 1:10 Uhr in der Crüsemannallee für mehrere Minuten Geräusche im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses wahr. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie, wie jemand etwas in ein Gebüsch geworfen hatte. Daraufhin alarmierte sie über den Notruf die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 43 Jahre alten Mann, der sich noch an der Hauseingangstür befand. Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten Aufbruchwerkzeug fest.

Kurze Zeit später nahmen in der Lupinenstraße gegen 3:45 Uhr mehrere Zeugen Lärm aus einem dortigen Kiosk wahr und sahen, wie zwei Personen, die zuvor in den Kiosk eingebrochen waren, flüchteten. Aufgrund der guten Täterbeschreibung und Hinweisen konnten die Einsatzkräfte einen ebenfalls 43 Jahre alten Tatverdächtigen in Gröpelingen ermitteln. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten Diebesgut im Keller des Mannes sicher.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des versuchten und wegen schweren Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

Diese Fälle zeigen erneut, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

