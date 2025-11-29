PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0796 --Polizei Bremen zur Bundesligapartie--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Weserstadion
Zeit: 	29.11.2025, 15:30 Uhr

Am Samstagnachmittag standen sich um 15:30 Uhr der SV Werder Bremen und der 1. FC Köln im ausverkauften Weserstadion gegenüber. An einem überwiegend friedlichen Fußballnachmittag kam es dennoch zu einigen Vorfällen.

Die Anreise der Gästefans erfolgte überwiegend mit dem Zug und individuell. Viele der Fans machten sich in der Folge in einem größeren Fanmarsch vom Hauptbahnhof auf den Weg ins Stadion. Dieser verlief ohne Zwischenfälle. Im Verlauf des Spiels und auch nach Spielende brannten vor allem die Gästefans in ihrem Block aber auch einige Werderanhänger Pyrotechnik ab, dies wurde von der Polizei dokumentiert und entsprechende Anzeigen gefertigt. Im Verlauf des Nachmittags kam es weiterhin zu einigen fußballtypischen Straftaten, wie Körperverletzungen. Nach dem Spiel wurde ein Bus der Gästefans aufgrund eines Raubdeliktes angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Begleitet wurde der Fanmarsch der Gäste von einem Hubschrauber der Polizei Niedersachsen.

Insgesamt blieb es aber auch durch die verstärkte Polizeipräsenz mit Unterstützung durch die Bundespolizei und Kräften aus Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Nachmittag überwiegend friedlich. Die Einsatzkräfte begleiteten danach die Fan-Gruppen und sorgten für eine reibungslose Abreise.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 14:19

    POL-HB: Nr.:0795 --Mädchen stirbt nach Sturz aus Fenster--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Hengeloer Straße Zeit: 29.11.2025, 08:55 Uhr Ein neun Jahre altes Mädchen ist am Samstagmorgen in Huchting aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und gestorben. Gegen 08:55 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Hengeloer Straße gerufen. Vor Ort versuchten Rettungskräfte das neunjährige Mädchen zunächst zu reanimieren, während die Einsatzkräfte den ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:36

    POL-HB: Nr.: 0792 --Werder gegen Köln--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 29.11.25, 15.30 Uhr Am Samstag, den 29.11.2025, empfängt der SV Werder Bremen um 15:30 Uhr den 1. FC Köln im Weserstadion. Es wird von einem ausverkauften Stadion ausgegangen. Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren