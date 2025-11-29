POL-HB: Nr.: 0796 --Polizei Bremen zur Bundesligapartie

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 29.11.2025, 15:30 Uhr

Am Samstagnachmittag standen sich um 15:30 Uhr der SV Werder Bremen und der 1. FC Köln im ausverkauften Weserstadion gegenüber. An einem überwiegend friedlichen Fußballnachmittag kam es dennoch zu einigen Vorfällen.

Die Anreise der Gästefans erfolgte überwiegend mit dem Zug und individuell. Viele der Fans machten sich in der Folge in einem größeren Fanmarsch vom Hauptbahnhof auf den Weg ins Stadion. Dieser verlief ohne Zwischenfälle. Im Verlauf des Spiels und auch nach Spielende brannten vor allem die Gästefans in ihrem Block aber auch einige Werderanhänger Pyrotechnik ab, dies wurde von der Polizei dokumentiert und entsprechende Anzeigen gefertigt. Im Verlauf des Nachmittags kam es weiterhin zu einigen fußballtypischen Straftaten, wie Körperverletzungen. Nach dem Spiel wurde ein Bus der Gästefans aufgrund eines Raubdeliktes angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Begleitet wurde der Fanmarsch der Gäste von einem Hubschrauber der Polizei Niedersachsen.

Insgesamt blieb es aber auch durch die verstärkte Polizeipräsenz mit Unterstützung durch die Bundespolizei und Kräften aus Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Nachmittag überwiegend friedlich. Die Einsatzkräfte begleiteten danach die Fan-Gruppen und sorgten für eine reibungslose Abreise.

