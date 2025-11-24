Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Einfamilienhaus

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 17. bis 21.11.2025 wurde in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter drangen über eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Haus und entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere Schmuckstücke sowie eine Uhr. Die Schadenshöhe wird im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-13312. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell