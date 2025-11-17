Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl aus Kellerverschlägen in Mehrparteienhaus

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Vermutlich im Zeitraum 31.10.2025 bis 04.11.2025 gelangten bislang unbekannte Täter in einem Mehrparteienhaus in der Luitpoldstraße in Rockenhausen durch Aufstemmen einer Tür in einen Lagerraum. Dort öffneten sie, zum Teil auch gewaltsam, die Kellerverschläge/Lagerparzellen und entwendeten mehrere eingelagerte Gegenstände darunter Bücher, Getränkekisten, eine Stereoanlage und eine Weinsammlung. Insgesamt wird der Wert des Stehlgutes auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de. |dsi

