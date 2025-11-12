PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag kam es zwischen 14:30 und 15:40 Uhr in der Kreuznacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Suzuki Vitara mit KL-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem aus Richtung Marienthal kommenden Fahrzeug beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

