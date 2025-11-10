Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Verkehrsunfall mit Hund
Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)
Am Samstagmorgen kam es auf der L385 bei Gerbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Nach Zeugenaussagen fuhr ein unbekannter SUV in Richtung Kirchheimbolanden, als kurz nach dem Ortsausgang Gerbach ein kleiner Jagdterrier neben dem SUV auf der Straße entlangrannte. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Hund, der Jagdterrier verstarb vor Ort. Der SUV in Farbe blau fuhr weiter. Der verstorbene Jagdhund wurde später durch die Hundehalterin mitgenommen. Es wird derzeit geprüft, ob das Verhalten des Unfallbeteiligten die Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung nach sich zieht.
Die Polizei in Rockenhausen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de entgegen. |hil
Zeugenhinweise bitte an:
Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 0631 / 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen
Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell