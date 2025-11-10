Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit Hund

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der L385 bei Gerbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Nach Zeugenaussagen fuhr ein unbekannter SUV in Richtung Kirchheimbolanden, als kurz nach dem Ortsausgang Gerbach ein kleiner Jagdterrier neben dem SUV auf der Straße entlangrannte. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Hund, der Jagdterrier verstarb vor Ort. Der SUV in Farbe blau fuhr weiter. Der verstorbene Jagdhund wurde später durch die Hundehalterin mitgenommen. Es wird derzeit geprüft, ob das Verhalten des Unfallbeteiligten die Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung nach sich zieht.

Die Polizei in Rockenhausen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de entgegen. |hil

Zeugenhinweise bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 0631 / 369-14699

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell