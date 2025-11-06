Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Hinweistafel auf Friedhof beschädigt

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch kam es am Jüdischen Friedhof in Börrstadt zu einem Sachbeschädigungsdelikt. Auf eine dort aufgestellte Hinweistafel wurden mittels schwarzem Permanentmarker zwei Schriftzüge mit antisemitischem bzw. israelfeindlichem Inhalt gekritzelt. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie des Verdachts der Volksverhetzung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

