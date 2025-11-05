Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:20 Uhr kam es in Wartenberg-Rohrabach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23 jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand befuhr der Mann die L 401 aus Richtung Lohnsfeld kommend in Richtung Wartenberg-Rohrbach. Am Ortseingang Wartenberg-Rohrbach verlor er in Höhe des dortigen Fahrbahnteilers die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Trotz der schnellen Alarmierung der Rettungsdienste, der unmittelbar vor Ort eingeleiteten Ersthelfermaßnahmen und einer schnellen notärztlichen Versorgung erlag der Kradfahrer seinen schweren Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang, sowie die Unfallursache sind aktuell Gegenstand der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Unfallermittlungen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen angeordnet. Während der Unfallaufnahme war die L 401 kurzzeitig voll und bis ca. 24:00 Uhr halbseitig gesperrt. An der Unfallstelle waren neben der Polizei Rockenhausen Kräfte der Feuerwehren Winnweiler, Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach, Rettungskräfte des DRK und eine Notärztin im Einsatz. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell