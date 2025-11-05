PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:20 Uhr kam es in Wartenberg-Rohrabach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23 jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand befuhr der Mann die L 401 aus Richtung Lohnsfeld kommend in Richtung Wartenberg-Rohrbach. Am Ortseingang Wartenberg-Rohrbach verlor er in Höhe des dortigen Fahrbahnteilers die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Trotz der schnellen Alarmierung der Rettungsdienste, der unmittelbar vor Ort eingeleiteten Ersthelfermaßnahmen und einer schnellen notärztlichen Versorgung erlag der Kradfahrer seinen schweren Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang, sowie die Unfallursache sind aktuell Gegenstand der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Unfallermittlungen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen angeordnet. Während der Unfallaufnahme war die L 401 kurzzeitig voll und bis ca. 24:00 Uhr halbseitig gesperrt. An der Unfallstelle waren neben der Polizei Rockenhausen Kräfte der Feuerwehren Winnweiler, Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach, Rettungskräfte des DRK und eine Notärztin im Einsatz. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 16:20

    POL-PIROK: Verdacht auf Drogen am Steuer

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Montag kurz vor Mitternacht wurden bei einem 53-jährigen Transporterfahrer aus Baden-Württemberg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Mann erklärte dies mit der Einnahme ärztlich verordneter Arzneimittel. Bei der ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:21

    POL-PIROK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum frühen Abend wurde in ein Einfamilienhaus in der Industriestraße eingebrochen. Die Täter drangen über eine im rückwärtigen Bereich gelegene Tür in das Wohnhaus ein, durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Haus und entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere Schmuckstücke und Uhren. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:39

    POL-PIROK: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochvormittag, zwischen 10:15 und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kaiserslauterer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer Opel Corsa mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug auf der Fahrerseite über beide Türen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren