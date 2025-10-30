Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen 10:15 und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kaiserslauterer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer Opel Corsa mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug auf der Fahrerseite über beide Türen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Sachschaden wird auf rund zweitausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell