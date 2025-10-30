PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen 10:15 und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kaiserslauterer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer Opel Corsa mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug auf der Fahrerseite über beide Türen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Sachschaden wird auf rund zweitausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 14:26

    POL-PIROK: Taser-Einsatz wegen Partnerschaftsgewalt

    Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochabend mussten Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes wegen häuslicher Gewalt (Partnerschaftsgewalt) gegen einen 36-jährigen Mann einen sogenannten Taser einsetzen. Eine Frau hatte die Polizei um Hilfe gerufen, dass sie von ihrem Lebenspartner bedroht werde. Da vor Ort angekommen in dem Haus eine körperliche Auseinandersetzung stattfand und die Haustür nicht ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:56

    POL-PIROK: Einbruchdiebstahl aus Baucontainer

    Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagabend wurde auf einer Baustelle in der Gemarkung Lohnsfeld in einen Baucontainer eingebrochen. Auf einer Feldfläche zwischen der L 401 und der A 63 entsteht dort eine neue Industriefläche. Die unbekannten Täter brachen gegen 22 Uhr den Container auf und entwendeten daraus unter anderem eine Rüttelplatte, zwei Vibrationsstampfer, zwei befüllte Dieselkanister sowie rund ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:05

    POL-PIROK: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

    Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße "An der Lehmkaut" zu einem Diebstahl aus einem geparkten Firmenfahrzeug. Aus dem Innenraum des weißen 2er BMW mit LU-Kennzeichen wurde ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Aufbruchspuren waren nicht ersichtlich. Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug stets ab und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren